Endlich hatten Dominic Harrison (28) und seine Sarah (28) ihre gewünschte Traumhochzeit! Am Wochenende ließ es das Influencer-Pärchen so richtig krachen. Allein die Blondine präsentierte drei verschiedene Braut-Outfits. Vor allem der After-Party-Look kam bei den Promiflash-Lesern besonders gut an. Für ihre Brautjungfern gab es individuelle, in Rosa gehaltene Abendkleider. Anders als bei den Herren der Schöpfung – die sechs Trauzeugen trugen alle das Gleiche.

Der stolze Ehemann Dominic veröffentlichte auf Instagram einen coolen Schnappschuss von sich und seiner hochzeitlichen Entourage. Dabei sitzt er in der Mitte des Bildes auf einem Stuhl, während die anderen Jungs hinter ihm aufgereiht sind, wie ein König mit seinem Gefolge. Die Begleiter trugen alle die gleichen Anzüge – ein dunkelgraues Modell mit Karo-Muster. Für darunter wurden weiße Hemden gewählt und mit rosafarbenen Fliegen kombiniert, die mit den Farbtönen der Brautjungfernkleider harmonierten. Den Schnappschuss kommentierte der Sport-Fan schlicht mit "Gentleman's Club".

Die komplette Hochzeitsgesellschaft war also bis ins kleinste Detail durchgestylt. Aber jetzt seid ihr gefragt! Wie fandet ihr den Gruppen-Look von Dominics Trauzeugen? In unserer Umfrage am Ende des Artikels könnt ihr darüber abstimmen.

lenn Dominic Harrison mit Tochter Mia Rose

lenn Influencer Dominic Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison mit seinen Kumpels auf Mykonos

