Erst wenige Tage ist es her, dass die Nachricht über das Liebes-Aus von Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) die Fans weltweit schockierte. Das einstige Traumpaar trennte sich nach nicht einmal einem Jahr Ehe. Seitdem die beiden ihr Beziehungsende öffentlich gemacht hatten, gab es immer wieder wilde Spekulationen über den Grund. Jetzt veröffentlichte Miley einen Trennungssong – und der Text scheint die wahren Kämpfe ihrer gescheiterten Ehe preiszugeben.

"Früher einmal war es das Paradies, früher einmal war ich paralysiert. Ich denke, ich werde diese Lichter vermissen, aber es ist Zeit, das alles hinter sich zu lassen." Mit dieser Zeile beginnt die 26-Jährige ihren neuen Song "Slide away" und lässt erahnen, dass dieser Split wohl doch endgültig sein könnte. Eine weitere Textzeile könnte nun den wahren Grund für das Liebesaus mit Liam offenbaren. So singt Miley: "Ich wollte mein Haus in den Bergen. Aber was ich nicht wollte, waren der Whiskey und die Pillen." Ob sie damit nun offiziell bestätigt, dass ihr Ex Alkohol und Drogen verfallen war?

So hatten Insider kürzlich gegenüber TMZ erklärt, dass Miley zwar alles versucht habe, um die angeschlagene Beziehung zu retten – der Schauspieler aber mit seiner Vorliebe zu Drogen und Alkohol schlussendlich alles zerstört habe. Vertraute des "Tribute von Panem"-Darstellers betrachteten diese Vorwürfe als Ablenkungsmanöver von Miley, die damit ihre eigenen Fehler habe vertuschen wollen.

ActionPress / Agence / Bestimage Liam Hemsworth und Miley Cyrus in Malibu

ActionPress / SIPA PRESS Liam Hemsworth im April 2019 in Los Angeles

ActionPress / SIPA PRESS Liam Hemsworth und Miley Cyrus 2019 in Los Angeles

