Für seine Kinder will er nur das Beste – und Luxus pur! In seiner neuen Reality-Show hat sich Scott Disick (36) zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit seinem Team edle Immobilien zu designen. Aber der Ex-Freund von Kourtney Kardashian (40) will offenbar nicht nur für die TV-Kandidaten besondere vier Wände kreieren, auch seine drei Kids sollen nicht zu kurz kommen. Ihr Papa schenkte ihnen jetzt ein 100.000-Dollar-Häuschen!

Am Sonntag flimmerte eine Flip It Like Disick-Folge über die Bildschirme und in der konnte sich Kourtneys Garten

über eine Erweiterung freuen. “Ich werde versuchen, das extravaganteste Spielhaus für Kinder zu bauen, das ihr je gesehen habt”, versprach Scott – und hielt Wort. Die beauftragten Hausbauer schufen ein umgerechnet 89.380 Euro teures Gartenhaus mit einer kleinen Veranda, vielen Fenstern, einem edlen Holzboden und unter anderem auch einer Klimaanlage. “Es ist ihre kleine eigene Miniaturvilla, die hinter ihrem Haus steht. Unreal”, freute sich der 36-Jährige. Ihm sei es einfach nur wichtig gewesen, dass seine Kids etwas von ihm haben würden, auch wenn er nicht mehr bei ihnen wohne.

Und die Kinder waren von Papas Geschenk begeistert! Sohnemann Mason Disick (9), der sich einen Tisch, einen Minikühlschrank und eine Gegensprechanlage für Sushi gewünscht hat, stimmte seinem Papa zu, dass das Haus cool sei.

Scott Disick im "1 Oak"-Nachtclub

Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign an Thanksgiving

Scott Disick in einem Nachtclub in Las Vegas

