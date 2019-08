Sie war die Erste, die das Promi Big Brother-Haus verlassen musste! Nach sieben Tagen stand die erste Entscheidung an, die Zuschauer wählten, für wen das TV-Experiment nach einer Woche bereits vorbei ist – und entschieden sich für Evanthia Benetatou (27). Nach ihrem Exit gestand die ehemalige Bachelor-Kandidatin gegenüber Promiflash: Sie bereue, dass sie in der kurzen Zeit nicht ihre andere Seite zeigen konnte.

"Ich bin ein sehr hilfsbereiter und herzlicher Mensch, ich bin zuvorkommend, ich bin lustig und mit mir kann man schon Spaß haben", erklärte die 27-Jährige im Interview mit Promiflash. Doch diese Seite von sich konnte Eva den Zuschauern gar nicht zeigen: "In so einer Extremsituation und durch meine gesundheitliche Einschränkung kam die gar nicht so richtig rüber."

Um den Zuschauern neben ihrem Mega-Zoff mit Bewohner Zlatko Trpkovski (43) auch zeigen zu können, dass sie eigentlich ganz anders ist, wäre die gebürtige Griechin gerne noch länger im Camp geblieben. Abschließend verriet sie Promiflash: "Ich bin generell ein Mensch, der nicht so schnell aufgibt und ich hätte da einfach gerne weiter gekämpft und mich da weiter durchgeschlagen."

ActionPress / Langel,Oliver Evanthia Benetatou 2019 in Düsseldorf

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Zlatko Trpkovski bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Getty Images Evanthia Benetatou im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de