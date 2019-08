In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Köln 50667-Liebling Ingo Kantorek (✝44) und seine Frau Suzana bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der Serien-Star und seine Liebste waren fast 20 Jahre ein Paar – in allen Lebenslagen gingen sie durch dick und dünn. Doch ihre Liebe hatte einen nicht sonderlich tollen Start – was rückblickend etwas Tragisches an sich hat: Kurz nachdem sich die beiden kennengelernt hatten, hatten Ingo und Suzana einen Autounfall!

In einem Instagram-Post von September 2018 beschrieb der "Köln 50667"-Darsteller, was für einen schwierigen Start die beiden eigentlich hatten. 1999 hatte Ingo in einer Bar etwas trinken wollen: "Da saß Susi am Tresen. 'Shit die ist hier', dachte ich. Ich hatte Susi vor über einem Jahr in einem anderen Laden kennengelernt, bin paar mal bei ihr abgeblitzt und wir hatten nen schweren Autounfall zusammen", erklärte der einstige TV-Star in dem damaligen Beitrag. Was genau bei dem Unfall passiert war, ist bis heute nicht bekannt.

Doch dieses Ereignis hatte das Paar nur noch weiter zusammengeschweißt. "Das Ganze ist jetzt 19 Jahre her und mir bleibt immer noch der Atem stehen, wenn sie mich mit ihren riesen Rehaugen ansieht und mich dann küsst", schrieb Ingo damals weiter.

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek

Anzeige

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek im Mai 2019

Anzeige

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de