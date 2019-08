Was für eine schreckliche Nachricht! Gemma Collins (38) ist nicht nur in England eine bekannte Fernsehpersönlichkeit, auch in Deutschland ist sie mittlerweile wegen ihrer urkomischen Art und Direktheit beliebt. Jetzt hatte die 38-Jährige, die mit der Show "The Only Way Is Essex" bekannt wurde, allerdings eine ganz und gar nicht lustige Mitteilung für ihre Fans. Gemma verriet im englischen Morgenfernsehen, dass drei ihrer Familienmitglieder einen Herzinfarkt erlitten – innerhalb weniger Tage!

Der "Celebrity Big Brother"-Star teilte die schockierende Information aus ihrem Privatleben in einem ausführlichen Interview in der TV-Show This Morning und erzählte, wieso es so hart für sie war. "Letzte Woche hatten drei Familienmitglieder Herzinfarkte, und trotzdem müssen wir immer bei der Arbeit ein Lächeln aufsetzen. Dabei sind wir nicht immer in bester Stimmung", berichtete Gemma im Gespräch mit den Moderatoren. Nähere Details zu ihren Verwandten, wollte die Blondine aber nicht geben.

Obwohl der Star der Reality-Fernsehserie "Diva Forever" keine Einzelheiten über die Vorfälle verriet, glaubt Gemma dennoch, mit ihrem offenen Charakter beim Publikum zu punkten. "Ich denke, ich bin im Bezug auf meine Shows so erfolgreich, weil ich nicht den Eindruck vermittle, dass meine Welt nur aus rosaroter Brille, Zuckerwatte, Pailletten und Glitzer besteht – ich kann euch versichern, dass das nicht der Fall ist", sagte die Britin.

Getty Images Reality-Star Gemma Collins

Anzeige

Splash News Gemma Collins, Reality-Star

Anzeige

Getty Images Gemma Collins im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de