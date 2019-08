Wird es zwischen ihnen jetzt ernst? Erst in der vergangenen Woche hatte Gigi Hadid (24) mit diesem Date für Schlagzeilen gesorgt: Die Laufstegschönheit wurde mit Tyler Cameron erwischt – und das, obwohl eigentlich die amtierende Bachelorette Hannah Brown (24) nach ihrer Final-Pleite ein Auge auf ihren Zweitplatzierten geworfen hatte! Davon scheint sich Gigi aber nicht einschüchtern zu lassen: Das Model wurde jetzt erneut mit dem Kuppelshow-Hottie gesichtet!

Paparazzi entdeckten die Blondine und Tyler am Dienstag in New York, wie Aufnahmen zeigen, die unter anderem auch TMZ veröffentlichte. Die Blondine und der Reality-Star sollen eine Date-Night in der neuen Bar von Justin Theroux (48) genossen haben – und der Abend scheint besonders Gigi gefallen zu haben. Auf den Bildern strahlt die 24-Jährige, die sich für ihre Verabredung für ein schlichtes graues Shirt und eine Boyfriend-Jeans im Used-Look entschieden hatte, bis über beide Ohren. Ein Statement der vermeintlichen Turteltauben gibt es allerdings bisher nicht.

Auch Hannah hält sich mit Äußerungen über den 26-Jährigen und Gigi bisher bedeckt. Im Interview mit People stellte die Rosenverteilerin allerdings klar, dass sie ihr Single-Leben genieße – und die Sache zwischen ihr und Tyler noch nicht ganz geklärt sei: "Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Stand der Dinge zwischen uns gerade ist."

Getty Images Gigi Hadid, Model

Anzeige

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron, US-Bachelorette-Zweitplatzierter

Anzeige

Getty Images Hannah Brown, US-Bachelorette 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de