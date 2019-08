Nun ist es offiziell: Camilla Luddington (35) und Matthew Alan haben Ja gesagt! Im April 2017 brachte der Grey's Anatomy-Star sein erstes Kind auf die Welt. Sieben Monate später folgte vom Vater des kleinen Töchterchens dann der romantische Heiratsantrag. Jetzt haben sich die beiden Schauspieler endlich getraut. Camilla und Matthew haben vergangenen Samstag am Strand Kaliforniens im Kreise ihrer Liebsten geheiratet.

"Ich habe Matt immer gesagt, dass ich einfach nur den Ozean sehen wollte, das war mein großer Wunsch", schwärmte die 35-Jährige über ihre anstehende Hochzeit. Und genau diesen Wunsch erfüllte der Schauspieler seiner Liebsten nun. So schworen sich die Verliebten in einer intimen kalifornischen Küstenzeremonie am vergangenen Samstag die ewige Liebe. Gerade einmal 70 ihrer engsten Freunde und Familienmitglieder waren bei diesem besonderen Moment dabei, wie People berichtete.

Bei der Deko setzen die beiden Eheleute auf romantische Eleganz mit vielen natürlichen Elementen, wie weiße Wände, Holztische, hängende Rattan-Leuchten sowie eine Fülle von weißen und grünen Blumen. Über die anstehende Zeit als Neu-Verheiratete freue sich Camilla schon sehr, wie sie gegenüber People verriet: "Um ehrlich zu sein, ich bin einfach nur aufgeregt, in dieses Neue des Ehelebens einzusteigen."

Getty Images Matthew Alan und Camilla Luddington im Januar 2018

Anzeige

Getty Images Camilla Luddington im August 2018

Anzeige

Getty Images Matthew Alan und Camilla Luddington 2018 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de