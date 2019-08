Sie hat sich tapfer gehalten! Sabrina Lange (52) ist aktuell in Das Sommerhaus der Stars zu sehen und vor allem zu hören: Denn die neuerdings Rothaarige fällt dort durch ihre laute und fröhliche Art auf. Schon gleich bei ihrem Einzug schnappte sie sich Willi Herren (44) und hörte gar nicht mehr auf, mit ihm zu plaudern. Wer hätte bei so einem Start in die Show gedacht, dass Sabrina noch am Tag vor ihrer Abreise nach Portugal den Tod ihres Hundes hatte verkraften müssen?

Ausgerechnet kurz vor ihrem Sommerhaus-Start sei ihr geliebter Hund Mucky-Mädchen gestorben. In einem Bild-Interview erzählt die Ex-Big Brother Kandidatin, wie schlimm dieser Moment für sie gewesen ist: "Als sie starb, haben mein Freund Thomas und ich nur geheult. Eigentlich wollten wir in Ruhe trauern, aber dann kam der Anruf von RTL, dass wir noch am gleichen Tag nach Portugal fliegen müssen, um ins Sommerhaus nachzurücken. Da half kein Jammern, ich musste meinen Vertrag erfüllen.“ Mucky-Mädchen sei in einem Urlaub am Gardasee von drei Zecken gebissen worden. Dadurch habe sie starkes Fieber entwickelt, woraufhin sich ihr Zustand immer weiter verschlechtert habe.

Im Sommerhaus hat Sabrina allerdings kaum Zeit für traurige Gedanken an den verstorbenen Hund – dort hat sie nämlich ziemlichen Stress mit ihren Mitstreitern. Vor allem mit Jasmin Herren gerät sie immer wieder aneinander. Erst in der vergangenen Woche entbrannte zwischen den beiden eine unschöne Diskussion wegen eines liegengelassenen Stücks Schinken.

TVNOW Sabrina Lange mit Partner Thomas

TVNOW / Gregorowius Thomas Graf von Luxburg und Sabrina Lange, Teilnehmer bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

TVNOW Sabrina Lange und Jasmin Herren, Sommerhaus-Konkurrentinnen

