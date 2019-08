Diese Hochzeit lässt schon lange auf sich warten! Seit Monaten wird darüber spekuliert, wann Justin Bieber (25) endlich seine Hailey (22) vor den Traualtar führen wird. Der Musiker und das Model haben sich zwar bereits im vergangenen Jahr standesamtlich das Jawort gegeben, wollten ihre Verbindung aber auch noch kirchlich zelebrieren. Dieses Vorhaben haben die beiden aber lange nicht in die Tat umgesetzt: Jetzt könnte das Paar aber so langsam einen Termin gefunden haben.

Laut TMZ dürfte die Zeremonie bereits in wenigen Wochen stattfinden. Eine Quelle soll verraten haben, dass Justin und Hailey Anfang September ein weiteres Mal die Ringe tauschen wollen. Das genaue Datum stehe noch nicht, aber die Einladungen sollen in Kürze verschickt werden. Möglich wäre es, dass sie am 13. September auch vor Gott zu Mann und Frau werden. Das ist nämlich ihr standesamtliches Hochzeitsdatum. Somit könnte das Event als Jubiläumsfeier dienen. Zudem fällt dieser Termin praktischerweise auf einen Freitag.

Den Informanten des Onlineportals zufolge könnten die Turteltauben jedenfalls aktuell nicht glücklicher sein. Diese Aussage ist wenig verwunderlich. Schließlich zeigten sich der "Sorry"-Interpret und seine Liebste zuletzt außergewöhnlich intim.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Getty Images Justin und Hailey Bieber im September 2018

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

