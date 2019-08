Diese Neuigkeit geht nach wie vor durch Mark und Bein! Am Freitagmorgen kamen Ingo Kantorek (✝44) und seine Frau Suzana bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. Nach ihrem gemeinsamen Urlaub waren der Köln 50667-Star und seine große Liebe gerade auf dem Heimweg, als sie von der Fahrbahn abkamen und in einen LKW hineinrasten. In einem Promiflash-Interview vom vergangenen Jahr hatte der Darsteller noch von seiner Partnerin geschwärmt – aber auch schwere Zeiten hatte das Duo durchleben müssen.

"Ich bin sehr glücklich", meinte der damals 43-Jährige strahlend, als Promiflash ihn auf der Fitnessmesse Fibo 2018 traf. Doch auch davon, dass aller Anfang schwer ist, konnte er ein Lied singen. "Die ersten vier Jahre waren echt hart, weil ich nur am Wochenende nach Hause gefahren bin – wenn überhaupt. Manchmal hatten wir lange Drehwochen und kurze Wochenenden, sodass ich meine Frau und meinen Sohn manchmal zwei Wochen nicht gesehen habe", erinnerte sich Ingo, der seit 1999 mit Suzana zusammen war und sie 2001 schließlich auch heiratete.

Auch von seinem Leben auf dem Land plauderte der Reality-Doku-Held. "Wir haben ein kleines Häuschen und leben außerhalb von Köln auf dem Land". Wohnen schön mit Garten, ganz idyllisch mit Kamin im Wohnzimmer", fuhr er fort. Seine Suzana liebte er über alles. "Meine Frau ist mein Manager, mein bester Freund und halt eben meine Frau", lauteten seine Worte.

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek

RTL II / Köln 50667 Ingo Kantorek alias Alex Kowalski, "Köln 50667"-Darsteller

Instagram / ingo_kantorek Ingo Kantorek und seine Frau Suzana im Juli 2019

