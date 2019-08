Jetzt gibt es endlich Klarheit! Seit dem Unfalltod von Ingo Kantorek (✝44) am vergangenen Freitag fragen sich zahlreiche Fans: Wie wird es mit der Rolle des Köln 50667-Stars weitergehen? Immerhin gehörte der Darsteller seit der ersten Folge zum Cast der Sendung. Während sich der Sender zunächst in Schweigen gehüllt hat, ist nun bekannt, was passieren soll: Wird Ingos Rolle wirklich neu besetzt?

"Ingo war ein außergewöhnlicher Mensch und hat seit der ersten Stunde von 'Köln 50667' die Serie nachhaltig mitgeprägt", erklärt RTL II gegenüber Promiflash. Genau das sei der Grund, weshalb dem Produktionsteam die Entscheidung nicht schwergefallen sei. "Daher werden wir die Rolle des Alex, die Ingo so leidenschaftlich und authentisch verkörpert hat, nicht neu besetzen." Wie genau die TV-Geschichte seiner Figur enden wird, behält der Sender noch für sich.

Bis die Zuschauer auch in der Serie von Ingo Abschied nehmen müssen, dauert es allerdings noch. Die Episoden werden mit einem Vorlauf von sechs bis acht Wochen gedreht, so dass die bereits produzierten Folgen mit dem Schauspieler noch bis Anfang Oktober zu sehen sein werden: "Die Fans haben also die Möglichkeit, sich von ihm langsam zu verabschieden – wir sind uns sicher, Ingo hätte es so gewollt. Die Serie und seine Fans waren ein wichtiger Teil seines Lebens und lagen ihm sehr am Herzen."

Instagram / ingo_kantorek Ingo Kantorek im Januar 2019

RTL II / Köln 50667 Ingo Kantorek alias Alex Kowalski, "Köln 50667"-Darsteller

WENN Ingo Kantorek, bekannt aus "Köln 50667"



