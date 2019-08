Cressida Bonas (30) ist schon bald eine verheiratete Frau! Die schöne Blondine war vor über sieben Jahren durch ihr Liebesleben zum ersten Mal in den Fokus der Öffentlichkeit geraten: 2012 war sie die Freundin des damaligen Party-Prinzen Harry (34), doch nach zwei Jahren war ihre On-off-Beziehung endgültig vorbei. Inzwischen ist der Royal dank Herzogin Meghan (38) unter der Haube – und auch seine Ex will den Bund der Ehe eingehen: Cressida ist verlobt – mit einem Harry!

"Wir werden heiraten!" – so verkündete Cressidas langjähriger Freund Harry Wentworth-Stanley die Verlobung am Sonntagabend auf Instagram. Ein zugehöriges Foto zeigt die Turteltauben strahlend Arm in Arm und offenbar bis über beide Ohren verliebt – der üppige Ring am Finger der 30-Jährigen sticht besonders ins Auge!

Ob auf diese frohen Neuigkeiten wohl auch Glückwünsche von Ex-Freund Harry folgen werden? Schließlich sind der Papa des kleinen Archie Harrison und seine Verflossene noch immer gute Freunde. Cressida erschien im vergangenen Jahr sogar zu der Hochzeit des Rotschopfes und feierte mit dem Bräutigam und seiner Braut.

