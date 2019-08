Sie haben sich getraut! Bereits im April 2018 bewegten diese Liebes-News die YouTube-Welt: Der Abonnenten-Millionär PewDiePie (29) hat seiner langjährigen Freundin Marzia Bisognin während eines Japan-Urlaubs einen Heiratsantrag gemacht. Schon seitdem die beiden Netz-Promis berühmt geworden sind, galten sie als das Traumpaar der Webvideo-Plattform. Nun gab das Duo überglücklich mit den ersten Fotos bekannt: Sie haben sich am 19. August das Jawort gegeben!

Felix Kjellberg, wie der YouTuber mit bürgerlichem Namen heißt, teilte jetzt auf Instagram vier Bilder von dem Liebes-Spektakel: Der gebürtige Schwede heiratete in einem klassischen Anzug komplett in Schwarz. Seine Liebste entschied sich für ein cremefarbenes, langärmliges Prinzessinnenkleid mit Spitzenverzierung und einem Schößchen. Abgerundet wurde das Brautoutfit durch einen meterlangen Schleier. "Wir sind verheiratet! Ich bin so glücklich wie nie zuvor und so froh, mein Leben mit dieser wundervollen Frau teilen zu können", kommentierte der frischgebackene Ehemann sein privates Glück.

Und auch Marzia postete Schnappschüsse von dem Fest und erklärte unter den Fotos auf Social Media die Wahl des Hochzeitstages: "Am 19. August – auf den Tag genau acht Jahre, nachdem wir uns das erste Mal getroffen haben, haben wir Hochzeit mit unseren engsten Freunden und Familien gefeiert." Es sei der schönste Tag in ihrem Leben gewesen und sie freue sich, Felix für den Rest ihres Lebens ihren Ehemann nennen zu dürfen. Ob die Turteltauben in seiner schwedischen Heimat oder in ihrer italienischen den Bund der Ehe eingegangen sind, behielten sie noch für sich.

Instagram / pewdiepie Marzia Bisognin und PewDiePie im Februar 2019

Instagram / pewdiepie PewDiePie und Marzia Bisognin am Tag ihrer Hochzeit

Instagram / pewdiepie PewDiePie und Marzia Bisognin am 19. August 2019

