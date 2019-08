Da waren es nur noch sechs! Bei Promi Big Brother wird es für die Kandidaten immer enger. In der gestrigen Folge mussten mit Chris Manazidis und Ginger Costello sogar gleich zwei Stars das Reality-Format verlassen. Auch in der heutigen Episode durften die Zuschauer wieder abstimmen: Nun sind nur noch sechs Kandidaten im TV-Container, denn Sylvia Leifheit wurde vom Publikum nach ihrer Nominierung rausgewählt!

Zum ersten Mal mussten sich die Kandidaten in der heutigen Show offen nominieren. Jeder konnte also sehen, wer wen auf die Abschussliste gesetzt hat – das sorgte hinterher natürlich noch für ordentlich Diskussionen im Camp. Am Ende mussten die Fans sich dann zwischen Joey Heindle (26) und Sylvia entscheiden. Für die Schauspielerin haben dabei einfach zu wenig Zuschauer angerufen, sie musste die Show verlassen. Ihr Rauswurf scheint Sylvia schwer getroffen zu haben. Kurz nach der Nominierung kullerten bereits Tränen bei dem Playboy-Star.

Zwischenzeitlich sah es in der vergangenen Folge so aus, als müsste Almklausi (49) das TV-Projekt aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Bei einer Live-Challenge hatte sein Kreislauf am Montagabend schlapp gemacht. Er musste sogar über Nacht ins Krankenhaus. Mittlerweile hat er sich allerdings wieder erholt und konnte ins "Promi Big Brother"-Zeltlager zurückkehren.

© SAT.1/Mark Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2019

ActionPress / Thüringen Press Joey Heindle im Europark Rust

Sat. 1 Almklausi in der zweiten "Promi Big Brother"-Folge

