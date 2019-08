Premiere bei Promi Big Brother – es musste ein zweiter Kandidat an Tag zehn die Show verlassen. Am Montag mussten sich die Fans des beliebten Trash-Formats bereits von einer Kandidatin verabschieden: Ginger Costello wurde rausgekickt. Nachdem sie das Camp verließ, wurden die anderen Bewohner mit fiesen Seitenhieben ihrer WG-Kumpanen konfrontiert – das sorgte noch einmal für gehörig Beef im TV-Knast und die Fronten verhärteten sich. Ob das die Nominierung beeinflusst hat? Chris Manazidis musste daraufhin gehen!

Die Zuschauer sowie die Bewohner konnten am TV verfolgen, wie die besten Lästerattacken der Stars noch einmal zusammengefasst wurden – besonders Chris' Sticheleien wurden in den Vordergrund gestellt. Und seine Äußerungen gegen die anderen Teilnehmer kosteten ihn schließlich seinen Platz in der WG: Der YouTuber wurde aus dem Haus befördert! "Ich bin schockiert, wie der über uns redet. Ich dachte, er sagt uns alles ins Gesicht. Hat der schlecht gesch*ssen?", erklärte Janine Pink unter anderem ihre Entscheidung, nachdem sie den Netz-Star nominiert hatte.

Die Promiflash-Leser hätten für heute Abend allerdings einen anderen WG-Bewohner auf der Abschussliste gesehen – in einer Umfrage (Stand 19.08.2019, 23:40Uhr, 3593 Teilnehmer) tippten 33,3 Prozent auf Almklausi. Doch der Musiker konnte heute gar nicht nominiert werden: Er brach während eines Spiels zusammen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert – deswegen war er für die Nominierung gesperrt. Immerhin 6,4 Prozent der User hatten hingegen auf Chris getippt.

Promi Big Brother, Sat.1 Chris Manazidis bei "Promi Big Brother" 2019

RTL II Janine Pink als Yvonne Voss von "Leben. Lieben. Leipzig"

SAT.1/Marc Rehbeck Almklausi, "Promi Big Brother"-Bewohner 2019

