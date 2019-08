Oh, là, là, was für eine heiße Aussicht! Yeliz Koc (25) und ihr Schatz Johannes Haller (31) genießen nach den anstrengenden Drehtagen vom Sommerhaus der Stars gerade ihre wohlverdiente Auszeit. Mit knackigen Strand-Fotos und Co. aus dem Urlaubsparadies Korsika halten die beiden ihre Community auf dem Laufenden – süße und verturtelte Paar-Momente dürfen da natürlich auch nicht fehlen. Jetzt legt Yeliz noch einen drauf: Sie teilt einen besonders intimen Couple-Augenblick!

Denn in ihrer Instagram-Story zeigt Yeliz die knackige Kehrseite ihres Partners: Auf dem Schnappschuss sieht man den nackten Johannes von hinten – er versucht den Sonnenuntergang über dem glitzernden Meer zu fotografieren. Für seine Liebste wird bei diesem Anblick das glitzernde Wasser aber wohl zweitrangig sein, wie sie mit dem zweideutigen Hashtag #view (zu deutsch: Aussicht) deutlich macht.

Ärger für ihr Posting wird die Brünette aber wohl nicht mit ihrem Partner bekommen, wie sie in ihrer Instagram-Story erklärt: "Natürlich fragen Johannes und ich uns gegenseitig, bevor wir etwas posten, ob der andere auch damit einverstanden ist."

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller, TV-Star

Instagram / _yelickoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc

