Promi Big Brother geht in den Endspurt! Seit mehr als einer Woche bewohnen die diesjährigen Kandidaten den TV-Container – und seit vergangenen Freitag wird mächtig ausgesiebt. Evanthia Benetatou (27) zog bereits in der ersten Rauswurf-Show den Kürzeren und musste das Camp verlassen. Bei vielen Fans hat das Ex-Bachelor-Girl durch diverse Lästereien und einen Streit mit Chris Manazidis keinen positiven Eindruck hinterlassen. Jetzt meldet sich Eva mit versöhnlichen Worten im Netz.

"Ich bin mir selbst treu geblieben. Es ist mir der ein oder andere Satz rausgerutscht, der nicht so gemeint war", erklärt sie in einem emotionalen Statement via Instagram – und freut sich nun endlich durchatmen zu können. Auch wenn die Zeit im Lager eine Extremsituation dargestellt habe und nicht immer einfach für die 27-Jährige gewesen sei, hätte sie trotzdem gerne weiter um den Sieg gekämpft. "Ich hätte mich auch gerne weiter da durchgeschlagen, weil ich ein ehrgeiziger Mensch bin", erklärt sie in dem Post.

Neben dem Fazit zur Show-Teilnahme nutzt Evanthia auch die Chance, sich bei ihren Fans zu bedanken. "Ich bin überwältigt und so unendlich dankbar, dass es euch gibt! Tausend Dank für eure großartige Unterstützung und all die herzlichen und bestärkenden Nachrichten und Kommentare, die ich von euch erhalten habe!", richtet sie sich an ihre Community – und hätte sich gewünscht, den Zuschauern noch mehr von ihrer "anderen Seite" zeigen zu können.

© Sat.1 Eva Benetatou bei "Promi Big Brother"

© Sat.1 Evanthia Benetatou bei der ersten Promi BB-Nominierung

Instagram / evanthiabenetatou "Promi Big Brother"-Teilnehmerin Eva Benetatou

