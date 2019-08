Wenn Shirin David (24) ein neues Musikvideo dreht, bleiben die Fans reihenweise stehen! Der YouTube-Star ist in diesem Jahr auf der musikalischen Überholspur: Mit ihrer ersten Single "Gib ihm" landete die 24-Jährige direkt auf Platz eins der Charts. Wie viele Menschen Shirins Songs feiern, wurde nun in Berlin ziemlich ersichtlich: Die Social-Media-Schönheit drehte dort ihren neuen Clip auf offener Straße und sorgte für ein regelrechtes Follower-Chaos!

Wie Bild berichtet, filmte Shirin einige Szenen für ihr neues Video zum Song "Brillis" am Samstagnachmittag vor dem Kaufhaus des Westens auf dem Berliner Ku'damm. Die Blondine wurde gerade in einem Kleinwagen vorgefahren, als auf einmal von allen Seiten Fans zu ihr stürmten. Sicherheitsmänner versuchten noch lautstark die Masse von dem Auto fernzuhalten. Dahinter staute sich bereits ordentlich der Verkehr. Mit so einem Chaos hat die Sängerin nicht gerechnet: "Das war Wahnsinn. Ich war auf dem Weg zur nächsten Location für meinen Videodreh und bin über den Ku'damm gefahren. Auf einmal waren überall Menschen auf den Straßen", berichtete sie.

Tatsächlich machte sich Shirins Team den Aufruhr noch zunutze: Ganz spontan nahm die "On Off"-Interpretin ein paar Szenen mit ihren Anhängern auf. "Ich bin unglaublich dankbar für die große Unterstützung meiner Fans", erzählte sie später. Schon am Freitag soll ihr neuer Kurzfilm zur Single übrigens auf YouTube erscheinen. Und darin werden auch prominente Gesichter wie die Influencerinnen Ivana Santacruz oder Sandra Lambeck (27) zu sehen sein.

ActionPress Shirin David beim Place to B Award 2018

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Musikerin

Anzeige

AEDT/WENN.com Shirin David bei der Ein Herz für Kinder Charity Gala 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de