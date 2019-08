Hatte sie Grund zur Eifersucht? Vergangene Woche verbrachte Marta Trovatos Mann Jürgen (57) im Promi Big Brother-Camp – und zu seinen Mitbewohnern zählte unter anderem die Ex-Bachelor-Teilnehmerin Evanthia Benetatou (27). Diese hatte bei ihrem Container-Einzug verkündet: "Ich bin die Eva. Die, die dem Bachelor leider etwas zu viel Frau war!" Bei dieser Ansage ist es kein Wunder, dass manch daheimgebliebene Partnerin der Kandidaten besorgt war. Eva soll auch Marta ein Dorn im Auge gewesen sein!

In der Sendung Promis Privat sprach Jürgens Frau ganz offen über ihre Angst: "Warum haben die allein im Zelt geschlafen – warum? Ausgerechnet sie." Im Promiflash-Interview verrät der Detektiv jedoch, warum seine Frau überhaupt keinen Grund zur Eifersucht hatte. "Marta hat man da irgendetwas erzählt, was nicht war und was auch gar nicht gezeigt wurde, weil es eben nicht stattgefunden hat. Man hätte es zwar gerne gehabt, aber Gevatter Trovato hat ja auch nicht blöd auf der Stirn stehen", erklärt der TV-Star. Er und seine Frau seien bereits seit 30 Jahren ein Paar und seit 25 Jahren verheiratet. Jürgen findet: "Also, wer so etwas für so ein Format aufs Spiel setzt, der gehört genauso ins Haifischbecken."

Ganz so unbegründet waren Martas Sorgen aber vielleicht auch wieder nicht: In der Vergangenheit sei es Jürgen schwergefallen, ihr seine Liebe zu zeigen. Bei Promi Big Brother 2019 – Die Late Night Show verriet sie über den Anfang ihrer Beziehung: "Er war so distanziert zu mir und dann habe ich gefragt, was los ist und warum er mich nicht in den Arm nimmt und dann meinte er: 'Schatz ich kann dir keine Liebe geben, das habe ich selber nie bekommen.'" Der Detektiv erzählte im Promi-Zeltlager, dass er bei einer Pflegefamilie aufgewachsen und dort häufig geschlagen worden sei.

