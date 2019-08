Patrick Fabian (32) ist frischgebackener Papa! In den vergangenen Tagen wurde es verdammt ruhig um den Berlin - Tag & Nacht-Darsteller und seine Freundin Lea. Viele Fans spekulierten bereits, ob der gemeinsame Nachwuchs vielleicht schon das Licht der Welt erblickt haben könnte. Immerhin war der Geburtstermin am 10. August. Doch bisher hatte sich keiner der beiden zu den Spekulationen geäußert – bis jetzt: Mit einem süßen Vater-Tochter-Pic verkündete Patrick nun: Sein kleines Mädchen ist da!

Die Papa-Freude ist dem Serien-Star deutlich anzusehen! Mit seinem Töchterchen im Arm strahlt er in die Kamera. "Am 12.08. kam die kleine Maus bereits auf die Welt, kerngesund und vor Lebensenergie strotzend! Wir haben die ersten Tage genutzt, um uns in Ruhe kennenzulernen, und genießen bis jetzt die gemeinsame Kuschelzeit sehr", schrieb er zu dem niedlichen Schnappschuss. Sie sei das süßeste und hübscheste Baby der Welt.

Den Namen verrät der Muskelmann noch nicht. Allerdings erklärte das Paar im Promiflash-Interview auf der Berlin Fashion Week, dass sie sich erst nach der Geburt endgültig entscheiden wollen, wie sie ihr Kind nennen. Zum damaligen Zeitpunkt hatten sie schon ein paar Favoriten.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner schwangeren Freundin Lea

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Freundin Lea

Promiflash Patrick Fabian und Freundin Lea im Promiflash-Interview 2019

