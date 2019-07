Haben sie sich schon entschieden? BTN-Star Patrick Fabian (31) verkündete vor wenigen Wochen eine besonders frohe Neuigkeit! Seine Freundin Lea und er sind mit ihrem ersten gemeinsamen Kind schwanger. Mit einem süßen Post im Netz verriet der werdende Vater wenig später auch das Geschlecht des Nachwuchses: Es wird ein Mädchen. Promiflash hat nun bei Patrick und Lea nachgefragt, ob es denn auch schon einen Namen fürs Babygirl gibt.

"Noch nicht zu 100 Prozent. Wir haben ein paar Favoriten und wir dachten uns: Wenn das Baby dann da ist, dann sagen wir – der Name passt", berichtet der 31-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Auch seine Liebste bestätigt, dass schon einige Namen in der engeren Auswahl stehen, aber sie einfach warten wollen, bis die Kleine da ist. Zwar will das Paar noch nicht so ganz mit den potenziellen Namen ihres Sonnenscheins herausrücken – einen kleinen Hinweis geben die beiden dann aber doch.

Es soll auf keinen Fall zu exotisch werden. Die zwei sind sich einig, dass ihr Sprössling einen eher klassischen Namen bekommen wird. Und eventuell müssen sie sich auch gar nicht nur für einen ihrer Favoriten entscheiden: Vielleicht, so merken die zukünftigen Eltern an, würden es am Ende auch einfach zwei werden.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und seine Freundin Lea beim Eisessen

Instagram / hontiponti Patrick Fabian und Lea

Instagram / hontiponti Patrick Fabian und Lea

