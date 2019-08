Die Meldung von Ingo Kantoreks (✝44) Tod sorgte vergangene Woche für großes Entsetzen: Der Darsteller aus Köln 50667 und seine Frau Suzana waren bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Nach dem Unglück meldeten sich zahlreiche Kollegen des 44-Jährigen zu Wort und machten ihrer Trauer Luft. Den Schock über das traumatische Erlebnis müssen die Serien-Stars aber nicht alleine überwinden – sie bekommen psychologische Unterstützung!

"Bei unserer Produktion gab es schon immer Psychologen, die unsere Darsteller jederzeit kontaktieren und konsultieren können!", erklärte ein Sprecher der Produktionsfirma filmpool gegenüber RTL. Diese ärztliche Unterstützung sei auch nach dem Tod von Ingo und Suzana gegeben. Ob die Protagonisten die Möglichkeit jedoch wahrnehmen, bleibe ihnen überlassen.

Das plötzliche Sterben des Alex-Darstellers hatte auch die Produktion zutiefst bestürzt. In einem Statement gegenüber Promiflash hatte das gesamte Team sein Mitgefühl gegenüber den Hinterbliebenen ausgedrückt: "Der plötzliche Tod der beiden hat bei uns allen tiefe Trauer ausgelöst. Ingo war vom ersten Tag an eine der tragenden Figuren von 'Köln 50667'. Wir sind in Gedanken bei den Hinterbliebenen von Suzana und Ingo!"

Köln 50667, RTL II Ingo Kantorek, "Köln 50667"-Star

RTL II Der "Köln 50667"-Cast

RTL II Ingo Kantorek, "Team 13"-Darsteller



