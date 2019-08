Keine zwei Stunden ist es her, dass eine wahrhaftige Horror-Nachricht die Runde machte: Ingo Kantorek (✝44) ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. In der Nacht auf Freitag gegen 1:45 Uhr kam der Köln 50667-Star von der Autobahn ab – er starb noch an Ort und Stelle, seine Frau Suzana, Fahrerin zum Zeitpunkt des Unglücks, erlag kurze Zeit später ihren Verletzungen. Nun reagierte RTL II auf den Schicksalsschlag!

Auf Anfrage von Promiflash schrieb der Sender: "Wir sind bestürzt und fassungslos. Mit tiefer Betroffenheit haben wir heute von dem tödlichen Unfall unseres Kollegen Ingo Kantorek und seiner Frau Suzana erfahren." Auch die Mitarbeiter seien fassungslos: "Der plötzliche Tod der beiden hat bei uns allen tiefe Trauer ausgelöst. Ingo war vom ersten Tag an eine der tragenden Figuren von 'Köln 50667'. Wir sind in Gedanken bei den Hinterbliebenen von Suzana und Ingo und sprechen ihnen unser tiefes Mitgefühl aus."

Zudem sprachen die Verantwortlichen auf eine weitere besondere Art ihr Beileid aus: Sowohl um 18:25 Uhr als auch am Ende der heutigen Episode ist eine Trauertafel eingebunden – unterbricht somit die aktuelle Folge für einen kurzen Augenblick der Anteilnahme.

