Für wen könnte es heute bei Promi Big Brother eng werden? Anfangs tummelten sich noch zwölf Promi-Kandidaten in dem TV-Camp. Mittlerweile sind nur noch sechs übrig. In der vergangenen Folge mussten Joey Heindle (26) und Sylvia Leifheit zittern – Sylvia bekam am Ende weniger Anrufe und musste die Show verlassen. Aber welchen Promi würden die Zuschauer heute gerne nach Hause schicken?

Sylvias Abgang sorgte bei Joey und seinen beiden BFFs Janine Pink (32) und Tobias Wegener natürlich für Freude. Das Dreiergespann kann so noch etwas weiter zusammen wohnen – und das sogar im Luxusbereich. In der gestrigen Live-Challenge konnten alle drei, unabhängig voneinander, einen Platz im luxuriösen Glamping-Bereich erkämpfen.

Im Zeltlager herrschte hingegen gedrückte Stimmung. Vor allem Theresia Fischer ließ ihre "Promi Big Brother"-Konkurrentin offenbar nur schweren Herzens gehen. Schon kurz nach der Verkündung flossen bei der Schauspielerin bittere Tränen und Theresia nahm sie zum Trost in den Arm. Außerdem müssen auch Lilo von Kiesenwetter und Almklausi (49) zurzeit in dem Armutsbereich mit der kargen Verpflegung zurechtkommen. Welcher Kandidat soll heute gehen? Stimmt ab!

