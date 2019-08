Sind wirklich aller guten Dinge drei? Im Mai dieses Jahres wurden Prinz Harry (34) und seine Frau Herzogin Meghan (38) zum ersten Mal Eltern. Seinen Sohn Archie Harrison vertraut das royale Paar aber nicht jedem an und so wurde die Suche nach der perfekten Nanny zu einer echten Odyssee. Innerhalb von sechs Wochen wechselten die beiden schon zweimal das Kindermädchen. Ob das dritte nun die richtige Wahl ist? Die junge Frau wurde jetzt erstmals gesichtet.

Verschiedene Paparazzi-Aufnahme zeigen Archies Nanny beim Einsteigen in einen Privatjet in Nizza. Dort sollen Harry Meghan und Archie kürzlich einen Kurzurlaub verbracht haben. Offenbar hat sich das Kindermädchen bereits bewährt, denn das war laut The Sun schon der zweite Trip, auf den es die kleine Familie begleiten durfte. Ob sie wohl auch bei dem geheimen Ibiza-Trip mit von der Partie war? Anfang August sollen sich Harry und seine Frau eine fünftägige Auszeit auf der sonnigen Insel gegönnt haben.

Ein Insider verriet im Interview, dass ihre neue Mitarbeiterin ein wahrer Glücksgriff für die einstige Suits-Darstellerin und ihren Mann ist: "Sie ist äußerst professionell, hat einige Kindermädchenjahre hinter sich und fügt sich sehr gut in die Familie ein. Sie ist großartig mit dem kleinen Archie und liebt ihn einfach. Harry und Meghan sind sehr glücklich mit ihr."

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan und Archie im Juli 2019 in Binfield

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Europa-Premiere von "Der König der Löwen"

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison

