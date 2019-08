Hatte sie etwa nie eine Verabredung in einem Restaurant? Seit ihrem Einzug ins Promi Big Brother-Camp scheint sich zwischen Tobias Wegener und Janine Pink (32) eine echte Beziehung zu entwickeln. In der gestrigen Folge saßen die zwei bei einem romantischen Abendessen zusammen. Doch auf das, was die ehemalige Köln 50667-Darstellerin zu erzählen hatte, reagierte Tobi recht ungläubig: Janine verriet, dass ihre Dates früher immer ganz anders abliefen!

Janines Behauptung, noch nie eine Verabredung zum Abendessen gehabt zu haben, machte ihren Camp-Liebling stutzig: Tobi wollte wissen, wo die Brünette stattdessen ihre damaligen Freunde getroffen habe. "Ja, irgendwo auf dem Parkplatz oder so", meinte die Brünette. Tobi war daraufhin ziemlich irritiert und fragte fassungslos: "Was ist los? Auf dem Parkplatz – im Auto oder was?" Janines Erklärungsversuch fiel relativ dürftig aus. Sie habe eben nie jemand Besonderen kennengelernt – dementsprechend unromantisch seien ihre Dates verlaufen. Wer die Männer waren, mit denen sie sich früher verabredete, verriet sie in der Folge jedoch nicht.

Vor einigen Monaten kursierte jedoch das Gerücht um eine mögliche Liebelei zwischen Janine und Marc Terenzi (41). Der Hauptgrund für die Spekulation war wohl ein gemeinsamer Gesangsauftritt der beiden bei einem Radiosender – denn für weitere Treffen gab es keinerlei Hinweise. Der Sänger scheint somit nicht zu Janines Parkplatz-Dates zu gehören.

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, 2018

Sat.1 / Promi Big Brother Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

ActionPress Marc Terenzi im Juni 2019

