Mega-Liebes-Outing bei Micaela Schäfer (35): Nach einer hochemotionalen Trennung von dem Österreicher Felix Steiner (34), mit dem sie kurz vor dem Liebes-Aus noch bei Das Sommerhaus der Stars teilnahm, ist die Nacktschnecke endlich wieder glücklich. Für einige Zeit behielt sie ihren neuen Hottie für sich – bis jetzt. Bei dem "Am Ende des Tages"-Sommerfest präsentierte sie ihr neues Glück jetzt am roten Teppich. Gegenüber Promiflash verriet Mica nun erste Liebes-Details.

Mica plauderte im Promiflash-Interview aus, dass sie und der Gastronom Adriano Hess seit gut zwei Monaten liiert sind. Die beiden sind ultra in love und zusammen mit seiner Liebsten meisterte der Berliner heute auch den ersten Red-Carpet-Auftritt seines Lebens. Gegenüber seinem Vorgänger hat Adriano also einen ganz entschiedenen Vorteil, denn er wohnt immerhin in derselben Stadt wie das Model.

Sieht ganz so aus, als wäre Adriano endlich der lang ersehnte Mister Right für Micaela. Findet ihr, die beiden geben ein schönes Paar ab? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im Juni 2019

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Micaela Schäfer bei der Goldene Sonne-Preisverleihung 2019

Getty Images Erotikmodel Micaela Schäfer

