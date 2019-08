Schließen sich die Hogwarts-Häuser Slytherin und Gryffindor etwa bald zusammen? In der Harry Potter-Filmreihe standen sich Emma Watson (29) in ihrer Rolle als Hermine Granger und Tom Felton (31) als Draco Malfoy eigentlich als Rivalen gegenüber. Allerdings ist es schon längst kein Geheimnis mehr, dass sich die beiden Darsteller hinter den Kulissen immer bestens verstanden haben. Jetzt sieht es jedoch so aus, als stünden sich Emma und Tom noch näher als bisher gedacht: Führen die beiden etwa eine Beziehung?

Anlass für die Spekulationen gaben aktuelle Beträge auf den Instagram-Accounts der Schauspieler. Wie die Aufnahmen auf Toms Profil zeigen, machten Emma und er gemeinsam Urlaub in Südafrika. Besonders verdächtig: Auf den Bildern sind die Jungschauspieler immer nur zu zweit zu sehen – von potenziellen Miturlaubern keine Spur. Auf einem Foto sieht man die zwei sogar in ihren Pyjamas auf dem Sofa sitzen – wie es scheint, hat der 31-Jährige seiner ehemaligen Filmkollegin das Gitarrespielen beigebracht. Für ihre Fans besteht angesichts dieser Momentaufnahme kein Zweifel mehr daran, dass sie beiden mehr als nur Freundschaft verbindet. "Dra-Mine existiert! Mein Lieblingspaar", freute sich ein Follower in den Kommentaren.

Selbst ein Schnappschuss, der nur den Blondschopf zeigt, macht deutlich, wie nahe sich Emma und Tom stehen. Das Foto zeigt den Briten am Strand mit einem weißen Oberteil, auf dem zu lesen ist: "Frauen machen es besser." Ob das Shirt womöglich aus Emmas Koffer stammte? Immerhin ist die 29-Jährige bereits seit Längerem für ihre feministische Einstellung bekannt. Bisher haben sich Tom und sie aber noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Ihre Community muss daher weiter auf süße Liebes-News von den beiden hoffen.

Stephen Lovekin/Getty Images Tom Felton und Emma Watson auf der "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes"-Premiere in New York

Anzeige

Instagram / emmawatson Tom Felton und Emma Watson

Anzeige

Instagram / t22felon Tom Felton, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de