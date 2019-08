Jetzt wird es bei Promi Big Brother allmählich richtig ernst! Am Freitag findet in dem Reality-Format schon das große Finale statt. Dann gewinnt einer der fünf verbliebenen Kandidaten das Preisgeld von 100.000 Euro – kein Wunder also, dass es unter den Bewohnern des Campingplatzes immer häufiger zu Zickereien kommt. Aber wem würden die Zuschauer den "Promi Big Brother"-Sieg am meisten gönnen?

In der vergangenen Folge musste Star-Hellseherin Lilo von Kiesenwetter die Trash-Sendung verlassen. Zuvor hatte sie sich durch ihre Läster-Attacken gegen Camp-Heulsuse Joey Heindle (26) bei zahlreichen Fans unbeliebt gemacht. Der Sänger wiederum sorgte mit seinen vielen persönlichen Fragen bei seinen BFFs Janine Pink (32) und Tobias Wegener für eine leichte Beziehungskrise. Die gute Laune war aber spätestens wiederhergestellt, als sich das Dreiergespann bei der Live-Challenge gemeinsam Nominierungsschutz erkämpft hatte.

Bisher durften sich wenigstens noch ein paar der TV-Camper im Luxusbereich von den "Promi Big Brother"-Strapazen erholen. Damit ist seit Mittwoch aber endgültig Schluss. Big Brother hat den Glamour-Zeltplatz geschlossen. Damit müssen sich Joey, Janine, Tobi und ihre Mitstreiter Theresia Fischer und Almklausi (49) alle gemeinsam im Armuts-Bereich durchschlagen. Welchen Kandidaten seht ihr auf dem Siegertreppchen? Stimmt ab!

© Sat.1 "Promi Big Brother"-Teilnehmer Lilo von Kiesenwetter und Joey Heindle

Anzeige

Sat.1 Janine Pink, Tobias Wegener und Joey Heindle bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Sat. 1 "Promi Big Brother" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de