Für Lilo von Kiesenwetter hat es sich ausgecampt! Am Mittwochabend ging das Experiment Promi Big Brother für die Hellseherin zu Ende. Nachdem das Team "Zeltlager" das Spiel gegen das "Luxuscamp" verloren hatte, standen nur noch drei der sechs verbliebenen VIP-Bewohner für die Nominierung zur Auswahl – und Lilo musste die Show schließlich verlassen. Nach ihrem Aus verrät sie, welchen ihrer Mitstreiter sie besonders gerne mochte.

In der Sixx Late Night Show zieht die Wahrsagerin ein Fazit und fällt auch ein Urteil über die restlichen Promi-Kandidaten. Während die Blondine vor allem an Joey Heindle (26) und dem bereits ausgeschiedenen Jürgen Trovato (57) kein gutes Haar lässt, ist ihr ein Mitbewohner richtig ans Herz gewachsen. "Dann gucken wir mal, was der Tobi macht", freut sie sich, als es von der Couch live zu Tobias Wegener und Co. ins Camp geht. "Dein Junge", lacht Moderator Jochen Bendel (51) und bekommt ein euphorisches "Ja" von der Lager-Mutti. Daraufhin erklärt sie: "Tobi ist manchmal zu gut" – und gesteht, dass er ihr absoluter Liebling unter den Promi BB-Bewohnern gewesen sei.

Nach Lilos Meinung hätten die meisten der Teilnehmer im Container ein falsches Spiel gespielt und dabei ihr schauspielerisches Talent zum Ausdruck gebracht – der ehemalige Love Island-Star hingegen soll ganz er selbst gewesen sein. "Wie der so Angst vor Blitz und Donner hatte und direkt auf meinen Schoß gesprungen kam, das war ja einmalig", schwärmt sie von dem 26-Jährigen.

