Sarah Lombardi (26) zog einen der begehrtesten Jobs der Fernsehbranche an Land – sie sitzt in der diesjährigen Jury von Das Supertalent. Die Dreharbeiten für die brandneuen Folgen finden in Bremen statt und sind aktuell in vollem Gange. Für die Sängerin, die ihren Durchbruch ebenfalls einer Castingshow zu verdanken hat, ist der Juryjob komplettes Neuland. Doch wie läuft es eigentlich so am Set? Promiflash hat bei Sarah nachgehakt!

"Es macht Spaß. Ich habe mich dann doch relativ schnell eingefunden und jetzt macht es so richtig Spaß", plauderte die 26-Jährige bei der Eröffnung des Nutella-Pop-up-Cafés in Hamburg im Interview mit Promiflash aus. Auch die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen (65) und Bruce Darnell (62) laufe hervorragend. Dass Sarah die einzige Frau in der Runde ist, sei für sie gar kein Problem: "Bruce und Dieter sind ja alte Hasen und kennen das Ganze ja schon seit zwölf oder 13 Jahren, sind ein eingespieltes Team. Aber es ist echt schön, die haben mich total gut aufgenommen und mir Tipps gegeben [...]. Wir sind eine coole Runde." Das A und O sei, man selbst zu sein und einfach ehrlich zu bewerten.

Auch Jury-Urgestein Dieter ist begeistert von der neuen Besetzung und sehr stolz auf seinen ehemaligen Schützling. "Sarah ist jetzt dabei. Alles toll gelaufen am ersten Tag beim Supertalent", berichtete er auf Instagram. Dazu teilte der Musikproduzent einen Schnappschuss von sich und der Neuen im Bunde.

