Er glaubt an die große Promi Big Brother-Liebe! Kurz vor dem Finale der TV-Kultshow am heutigen Freitag musste Almklausi (49) seine Koffer packen und den Container verlassen. Damit entscheidet sich der Sieg zwischen Joey Heindle (26), Theresia Fischer, Tobias Wegener und Janine Pink (32). Vor allem Letztere dürften nicht zuletzt wegen ihrer im Camp entstandenen Liebe bei den Zuschauern Sympathiepunkte gesammelt haben. Doch immer mehr böse Zungen behaupten: Die Beziehung von Tobi und Janine ist reine Taktik! Der ausgeschiedene Schlagersänger Almklausi gehört aber nicht zu den Kritikern: Er freut sich für die Turteltäubchen.

Nach seinem erzwungenen Container-Auszug stand der Sänger in der Late Night Show auf sixx Rede und Antwort. Dabei wurde auch über das viel diskutierte Verhältnis von Janine und Tobi geplaudert. An ihrem Flirt hat Almklausi nichts auszusetzen: "Die beiden haben es schon richtig gemacht. Die sind verliebt und das kommt halt schon gut an. Die passen auch zusammen. Ich wünsche den beides alles Gute", beteuerte er im Gespräch.

Der Sänger gab aber auch zu, dass er zu dem Pärchen in der Show nicht den besten Draht hatte. Auf die Frage, mit wem er sich im Camp gut verstanden habe, lautete seine klare Antwort: "Mit Tobi und Janine weniger. Wir hatten wenig Kontakt." Das könnte sich aber bald ändern. Denn: Tobine möchte Almklausi am Ballermann besuchen! "Die gehen zusammen in den Urlaub. Das habe ich jetzt schon rausgehört, die wollen gleich Urlaub machen und zu mir kommen nach Mallorca", erzählte der "Mama Lauda"-Interpret weiter.

