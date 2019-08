Turteln als Taktik? Seit knapp zwei Wochen harren die VIPs nun schon im Promi Big Brother-Container aus. Unter den verbliebenen fünf Promis sind auch Janine Pink (32) und Tobias Wegener, die in diesem Jahr eine echte Premiere lieferten: Sie sind das erste Pärchen, das sich in der TV-Show gefunden hat! Vor allem Kollege Joey Heindle (26) ist Feuer und Flamme für die beiden und wollte am Mittwoch bereits wissen, wie denn nun ihr offizieller Beziehungsstatus lautet. Janine zeigte sich daraufhin überzeugt von ihrer Liebe – nur Tobi äußerte sich deutlich zurückhaltender. Für die einstige PBB-Siegerin Jenny Elvers (47) ein klares Indiz: Sie glaubt nicht an eine Zukunft von Tobine!

Beim Sat.1 Frühstücksfernsehen ließ Jenny Elvers die Unterhaltung zwischen Joey, Tobi und Janine noch einmal Revue passieren und kam zu einem knallharten Fazit: "Ich habe das Gefühl, die Janine ist in love und der Tobi, wie er schon sagt, gezwungenermaßen." Tatsächlich antwortete Tobi auf die Frage, ob er in Janine die wahre Liebe gefunden habe, nur sehr zögerlich – Joey musste seinen Container-Kollegen förmlich zum Nicken zwingen. "Die Frage war eh ein bisschen too much, die Frage war zu viel. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass sie an ihm hängt und klammert", war sich Jenny sicher. Langsam merke Janine das aber auch selbst – das könne man an ihren Gesten ablesen, so die 47-Jährige.

Doch Jenny wolle der einstigen Köln 50667-Darstellerin keinen Vorwurf machen – im Gegenteil: Janine tue ihr richtig leid. Hinter Tobis Flirtereien vermutet Jenny derweil ein wenig Taktik. Sie vermutet, dass er dadurch interessanter wirken und Pluspunkte bei den Zuschauern sammeln möchte.

Sat.1 / Promi Big Brother Janine Pink und Tobias Wegener bei "Promi Big Brother" 2019

Getty Images Jenny Elvers bei der Mercedes-Benz Fashion Week im Juli 2019

Sat.1 Janine Pink und Tobias Wegener bei "Promi Big Brother"

