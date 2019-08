Lindsey Vonn (34) hat ihr Liebesglück wohl endlich gefunden! Die Olympia-Skirennläuferin war bis 2015 an Golf-Legende Tiger Woods (43) vergeben. Nach ihrer Trennung wurde es in Sachen Liebe drei Jahre ruhig um die Blondine – 2018 machte sie dann endlich ihre neue Beziehung zum Profi-Sportler P. K. Subban (30) öffentlich. Und ein Jahr später gehen die Turteltauben nun einen Schritt weiter: Sie haben sich verlobt!

Wie die beiden in einem Vogue-Interview bestätigten, stellte Subban seiner Liebsten die Frage aller Fragen am 14. August. Den Antrag machte der 30-Jährige ganz gemütlich im gemeinsamen Zuhause in Gegenwart ihrer Hunde. Und die Verlobung krönte Subban dann auch noch mit einem Ring, der mit einem extravaganten Stein besetzt ist: Der Hottie wählte einen Smaragd für seine Herzdame aus – denn Lindsey liebt die Farbe Grün.

Mit der Hochzeit an sich haben es die beiden aber nicht eilig. "Wir sind gerade, so beschäftigt. Ich versuche gerade einfach den Moment und die Verlobung zu genießen", offenbarte Lindsey gegenüber Vogue weiter.

Mike Coppola/Getty Images for CMT P. K. Subban und Lindsey Vonn in Nashville

Dia Dipasupil/Getty Images Lindsey Vonn bei NBC Universal Upfront

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn und P.K. Subban bei den CMT Music Awards 2018

