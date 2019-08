Das große Finale von Promi Big Brother ist aktuell in vollem Gange. Von anfänglichen zwölf Kandidaten sind nur noch vier TV-Camper im großen Show-Down übrig. Love Island-Star Tobias Wegener, TV-Darstellerin Janine Pink (32), DSDS-Liebling Joey Heindle (26) und die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Theresia Fischer kämpfen um den Sieg und die zugehörige Prämie von 100.000 Euro. Doch für Letztere ist der Traum gerade geplatzt – sie landete auf dem vierten Platz. So reagierte sie auf ihr Aus.

Kurz nachdem die Blondine das Luxuscamp verlassen musste, nahmen sie die beiden Moderatoren Jochen Schropp (40) und Marlene Lufen (48) in Empfang und baten sie, ihre Gefühle bezüglich ihres Rauswurfs zu kommentieren. "Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich überhaupt so weit gekommen zu sein, damit habe ich nie gerechnet. So viele Menschen kennengelernt zu haben und meine Persönlichkeit weiter gestärkt zu haben, das ist der größte Sieg. Es kommt überhaupt nicht auf das Materielle an", erklärte das Model.

Kurze Zeit später konnte sie ihren Liebsten Thomas Behrend wieder in den Arm nehmen. "Du bist mein Gewinner, du bist dir immer treu geblieben, ich bin so stolz auf dich", lobte dieser seine frisch angetraute Ehefrau.

Marc Rehbeck, SAT.1 Theresia Fischer bei "Promi Big Brother"

Sat. 1 Theresia Fischer bei "Promi Big Brother"

Promiflash Theresia Fischer und Thomas Behrend

