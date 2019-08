Für ihren Fernsehauftritt bekommt Cheyenne Ochsenknecht (19) familiäre Rückendeckung! Die TV-Bekanntheit sorgte bei ihrer Teilnahme an dem Vox-Format 7 Töchter für Aufsehen: So erzählte das Model allerhand persönliche Details aus seinem Leben und gab auch zu, dass es nicht immer Kontakt zu seinem Vater Uwe (63) pflege. Doch wie kamen diese intimen Einblicke bei dem Rest des Ochsenknecht-Klans an? Bruder Jimi (27) findet es zumindest super!

"Finde ich gut, also sie hat das supergemacht und ich finde, man soll auch immer offen und ehrlich miteinander reden", erklärt der Schauspieler im Promiflash-Interview. Doch gab es den ein oder anderen Fakt aus dem Leben seiner Schwester, dass ihn vielleicht selbst überrascht hatte? "Wir sind zusammen aufgewachsen, von daher war das für mich keine Schock-Nachricht, weil das wusste ich alles eh schon", stellt der Sänger klar..

Die 19-Jährige musste aber auch Kritik einstecken: Nach ihrer Aussage, dass sie ihren Promi-Status auch mal ausnutze, um einen Tisch im Restaurant zu bekommen, hagelte es empörte User-Kommentare bei Twitter: "Cheyenne Ochsenknecht – die unsympathischste und verzogenste Göre, die es im TV aktuell gibt."

Instagram / cheyennesavannah TV-Gesicht Cheyenne Ochsenknecht

Anzeige

WENN.com Jimi Blue Ochsenknecht bei der Eröffnung des IQOS-Stores in Berlin

Anzeige

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de