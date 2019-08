In einem großen Finale ging am gestrigen Abend die diesjährige Staffel von Promi Big Brother zu Ende! Nachdem Theresia Fischer und Tobias Wegener ihren Platz im Camp als Erstes räumen mussten, kämpften Joey Heindle (26) und Janine Pink (32) schließlich um den Gewinn der Show. Die Zuschauer haben abgestimmt und Letztere zur strahlenden Siegerin gewählt. Jetzt verrät die ehemalige Köln 50667-Darstellerin, was sie mit den 100.000 Euro anstellen wird.

"Also ich hab schon gesagt, meiner Oma, der hole ich ein neues Auto. Dann gebe ich ihr auch ein bisschen Taschengeld, die Rente ist ja nicht so gut in Deutschland", verkündet Janine in der Sixx Late Night Show. Der Wagen ihrer Großmutter sei nicht mehr der neueste und die Schauspielerin wolle ihr mit dem Gewinnergeld etwas Gutes tun. Aber nicht die ganze Summe wird in den neuen Flitzer von Oma Monika fließen: "Ich liebe ja Tiere. Ich setze mich ja oft für Tierorganisationen ein und dann gehen da auch ein paar Münzen hin", erklärt die glückliche Gewinnerin weiter.

Und auch Janine selbst wird sich mit dem plötzlichen Geldsegen ein wenig Luxus gönnen. Mit ihrem Tobi will sie nämlich in den Liebes-Urlaub. "Irgendwohin, wo es warm ist", plaudert sie aus – und will ihren Liebsten natürlich einladen. "Du musst das nicht bezahlen, ich bezahl das selber", antwortet der Love Island-Star. Doch Janine duldet in dieser Hinsicht keine Widerrede.

