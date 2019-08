50 Cents (44) Kommentare werden immer ausfallender! Der Rapper und die Talkmasterin Wendy Williams (55) führen bereits seit Jahren eine öffentliche Fehde. Immer wieder lästern sie im TV oder im Netz über den jeweils anderen – wie dieser Dauerstreit angefangen hat, wissen die beiden wohl selbst nicht mehr. Jetzt hat 50 Cent wieder gegen Wendy ausgeholt – und ging dabei ziemlich unter die Gürtellinie!

Wendys Freundin Tiffany Haddish (39) hatte vor einigen Tagen ein süßes Selfie der beiden Frauen gepostet. Darauf legt die 54-Jährige ihre Hand von hinten auf Tiffanys Schulter. 50 Cent kopierte das Foto kurzerhand, um es auf seinem eigenen Instagram-Account zu posten, und versah es mit dieser fiesen Nachricht: "Tiffany warte, da ist ein Monster auf deiner Schulter. Nicht bewegen. Was auch immer du tust, dreh dich nicht nach links um. Hässliches A****loch."

Autsch! Ob Wendy diesen verbalen Ausrutscher einfach so hinnehmen wird? In den vergangenen Tagen musste sie schon einmal mit einem fiesen Seitenhieb ihres liebsten Feindes klarkommen. Sie wollte am vergangenen Wochenende eine Party in New Jersey besuchen. Allerdings hatte sie wohl nicht damit gerechnet, dass 50 Cent der Gastgeber der Feier ist. Dieser ließ die Moderatorin von seiner Security an der Tür abweisen – und machte sich später im Netz darüber lustig.

Instagram / 50cent Tiffany Haddish und Wendy Williams

Anzeige

Getty Images 50 Cent in Los Angeles

Anzeige

Nicholas Hunt/Getty Images Talkshow-Moderatorin Wendy Williams

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de