Was für eine Achterbahn der Gefühle! Am Freitag wurde Janine Pink (32) im großen Finale von Promi Big Brother 2019 zur Siegerin gekrönt. Im vollkommenen Freudentaumel bedankte sich die Laien-Darstellerin bei ihren Fans und konnte es kaum fassen. Doch schon kurz darauf wurde die ausgelassene Stimmung getrübt, denn was die Beauty noch nicht wusste: Während ihrer Zeit im TV-Camp ist ihr ehemaliger Köln 50667-Kollege Ingo Kantorek (✝44) verstorben – aber wer hat ihr diese Nachricht überbracht?

Im Interview mit RTL verriet Janine nun, dass sie schon kurz nach den ersten Gewinner-Interviews von dem tragischen Unfall erfahren habe – und zwar von ihrer Mutter. "Sie hat mich zur Seite genommen. In meiner ersten ruhigen Minute fernab aller Kameras hat sie mir dann erzählt, was Schreckliches passiert ist", erzählte die 32-Jährige. Es sei für sie schwer zu realisieren, dass zwei Menschen, die sie sehr gemocht habe, von ihr gegangen seien.

Ob ihre Mutter extra angereist war, um ihrer Tochter die traurige Nachricht selbst mitzuteilen? Gegenüber Promiflash betonte der Ex-Serien-Star: "Meine Mutter ist sogar gekommen, obwohl die so fernsehscheu ist."

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink und Ingo Kantorek

Marc Rehbeck, SAT.1 Janine Pink bei "Promi Big Brother"

SAT.1 "Promi Big Brother"-Finalistin Janine Pink

