Mit dieser Tasche muss man sich auf das Nötigste beschränken! Die YouTuberin Shirin David (24) polarisiert regelmäßig mit ihren extravaganten Styles: Sie setzt auf Wandelbarkeit, überrascht ihre Fans jedes Mal aufs Neue mit ausgefallenen Frisuren, schrillen Outfits und extremem Make-up. Ein Look, den Shirin aktuell auf ihrem Social-Media-Profil zur Schau trägt, amüsiert ihre Follower nun besonders. Die Beauty posiert mit einer glitzernden Handtasche im XXS-Format.

Auf Instagram postet die Sängerin ein Bild von sich mit lachsfarbenem Blazer und dem süßen Mini-Accessoire. Dazu bewirbt Shirin ihre aktuelle Single "Brillis" und setzt unter das Bild noch ein Dankeschön an ihre Community: "Ohne euch wär ich heute gar nicht hier." Zu Kommentaren reizt auf diesem Pic vor allem die ultrakleine Handtasche. Ein User schreibt amüsiert: "In diese Tasche passen auch nur die Brillis." Ein anderer Fan hat bereits eine Verwendung für das XXS-Accessoire gefunden. "Die Tasche! Für einen Tampon geeignet", postet er mit lachenden Smileys.

Während sich die Anhänger des Internet-Stars über die winzige Umhängetasche lustig machen und rätseln, was sich darin verstecken könnte, finden die Promis Shirins Outfit einfach klasse. Moderatorin Palina Rojinski (34) kommentiert den Beitrag mit "Mini-bag-sis" und Let's Dance Jurorin Motsi Mabuse (38) fehlen bei dem Anblick die Worte: "Oh wow", schreibt sie dazu und findet den Look der Musikerin – den Flammen-Emojis nach zu urteilen – ziemlich heiß.

