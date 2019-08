Hier kann man einen ersten Blick auf Herzogin Meghans (38) Modelinie erhaschen! Die Ehefrau von Prinz Harry (34) engagiert sich seit einigen Monaten für das Projekt Smart Works. Dort werden Frauen mit allem ausgestattet, was sie für einen Start ins Berufsleben brauchen. Für ihr Herzensprojekt hat sich die Herzogin etwas ganz Besonderes ausgedacht: Sie hat eine eigene Modelinie mit Arbeitstauglichen Outfits kreiert, der Erlös soll direkt an Smart Works gehen. Im Netz gewährt sie jetzt erste Einblicke in diese Kollektion!

In ihrer Instagram-Story teilte die 38-Jährige einen kurzen Clip, der sie bei einem Fotoshooting zeigt. Hier und da lassen sich bei diesem Blick hinter die Kulissen auch schon einige Designs erkennen. Ein Model trägt zum Beispiel ein schlichtes schwarzes Kleid mit passenden Pumps. In einem anderen Ausschnitt ist auf einem Monitor eine elegante weiße Bluse zu erkennen. Wann die Fashion-Kreationen auf den Markt kommen sollen, ist bisher noch nicht bekannt.

Meghan kann es aber offenbar kaum erwarten, ihre Mode endlich mit der Welt zu teilen. In dem kurzen Clip strahlt sie über das ganze Gesicht und zeigt immer wieder, wie stolz sie auf ihre Kollektion ist. Freut ihr euch darauf, Meghans Modelinie zu sehen? Stimmt ab!

Instagram / sussexroyal Herzogin Meghan beim Fotoshooting für ihre Smart Works-Kollektion

Anzeige

Instagram / sussexroyal Herzogin Meghan beim Fotoshooting für ihre Smart Works-Kollektion

Anzeige

@SussexRoyal/AFP/Getty Images Herzogin Meghan auf einer Fotografie für das Vogue-Magazin, September-Ausgabe 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de