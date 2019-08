Am Freitagabend kam es bei Promi Big Brother zum großen Happy End: Janine Pink (32) konnte nach zwei Wochen Turtelurlaub im TV-Container mit Tobias Wegener den Sieg völlig überraschend nach Hause holen. Das Promi-Duo hatte bereits wenige Tage zuvor in der Sendung verkündet, jetzt offiziell ein Paar zu sein. Doch was sagen die beiden eigentlich zu ihrem Altersunterschied? Janine ist gut sechs Jahre älter als der Muskelmann. Tobi äußerte sich nun erstmals zu der Altersdifferenz zwischen ihm und seiner Herzdame!

Bei Promi Big Brother – Die Late Night Show wurde Tobi direkt nach seinem Auszug zu seiner Liebelei mit der Ex-Köln 50667-Schönheit ausgefragt. Auch der Altersunterschied war ein Thema – doch der Love Island-Hottie sieht das ziemlich entspannt. "Das Alter spielt keine Rolle, das sind nur zwei Zahlen. Es kommt einfach darauf an, dass man sich menschlich und charakterlich versteht", stellte er klar. Dass sie die zwei Wochen gemeinsam im TV-Knast überstanden hätten, ohne sich zu streiten, sei außerdem die beste Generalprobe für ihre Beziehung gewesen.

Janine ist auf jeden Fall bereit, endlich mit einem Partner sesshaft zu werden. Bereits während der Sendung hatte die 32-Jährige immer wieder darüber gesprochen, keine Lust mehr auf sprunghafte Männer zu haben. Sie wolle endlich eine kleine Familie gründen. Ob Tobi dafür der Richtige ist?

