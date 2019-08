Diese TV-Romanze hat für viele Schlagzeilen gesorgt! Bei Promi Big Brother lebten Laien-Darstellerin Janine Pink (32) und Love Island-Muskelmann Tobias Wegener 14 Tage Seite an Seite! Es wurde geflirtet, gekuschelt und geknutscht! Letztendlich verließen sie die Show als Paar und betonten, dass sie sich nun abseits der Kameras besser kennenlernen wollen. Doch möglicherweise geben die beiden schon bald ihr Fernseh-Comeback – und zwar als Paar: Angeblich plant Sat.1 ein Format mit den Turteltauben.

Wie Bild berichtet, sollen die ehemalige Köln 50667-Schauspielerin und der Hottie eine eigene Doku-Soap bekommen. Mehr Details sind noch nicht bekannt. Doch fest steht schon jetzt: Janine und Tobi sind nicht abgeneigt – im Gegenteil. Auf Anfrage erklärte die Sächsin: "Ich bin für weitere Reality-Formate offen, das hier hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und meinen Fans anscheinend auch."

Ob und wann die Dreharbeiten starten, steht noch in den Sternen. Doch vorerst steht für die Frischverliebten sowieso erst einmal etwas ganz anderes an: der erste gemeinsame Pärchenurlaub. Schon nach dem großen PBB-Finale kündigte Janine an, dass sie und Tobi sich auf jeden Fall eine sonnige Auszeit gönnen wollen. Würdet ihr euch auf ein Format mit den beiden freuen? Stimmt ab!

RTL II Janine Pink als Yvonne Voss von "Leben. Lieben. Leipzig"

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener

Anzeige

© SAT.1/Willi Weber Tobias Wegener und Janine Pink im Promi BB-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de