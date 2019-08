Haben ihre Liebsten ein Problem mit ihrem neuen Liebesabenteuer? Kurz nachdem die Trennung von Liam Hemsworth (29) bekannt wurde, stürzte sich Miley Cyrus (26) schon in den nächsten Flirt: Die Sängerin wurde im Urlaub knutschend mit Kaitlynn Carter gesichtet. Vor wenigen Tagen ging es in einem Nachtclub erneut heiß zwischen den beiden her. Die Familie der Musikerin scheint aber nichts gegen die Sex-Schlagzeilen zu haben – im Gegenteil! Sie freuen sich für Miley.

Es scheint, als würde die beiden Frauen schon länger eine Freundschaft verbinden – das plauderte zumindest ein Hollywood Life-Insider aus: “Kaitlynn ist schon eine Weile in Mileys Welt, sie ist mit Mileys Mutter, Tish Cyrus (59), und ihrer Schwester befreundet. Also ist sie nicht jemand, den sie gerade zum ersten Mal getroffen hat.” Die Familie der 26-Jährigen würde sie daher schon kennen und mögen: “Sie sind glücklich, dass sie für Miley da ist und sie sich bei ihr anlehnen kann. Es ist eine sehr traurige Zeit, also war sie eine große Hilfe.” Sie würden Liam zwar lieben, aber Mileys Glück stehe über allem: Wofür sie sich auch entscheide, sie könne auf den vollen Support ihrer Familie setzen.

Die Zeit mit Kaitlynn scheint Miley selbst schon jetzt unter die Haut zu gehen – im wahrsten Sinne des Wortes. Wie Just Jared berichtet, habe sie sich ein neues Tattoo stechen lassen. Das Bildchen soll von ihrem Trip nach Italien inspiriert sein.

Instagram / kaitlynn Miley Cyrus und Kaitlynn Carter in Italien

Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com Musikerin Miley Cyrus, April 2019

Anzeige

Instagram / brandicyrus Kaitlynn Carter, Miley Cyrus und Brandi Cyrus im Italien-Urlaub, August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de