Das Ehe-Aus ist noch gar nicht lange her, schon macht Sängerin Miley Cyrus (26) neue Sex-Schlagzeilen! Kürzlich gaben die Musikerin und ihr On-Off-Partner Liam Hemsworth (29) überraschend ihre Trennung bekannt. Dabei hatten die beiden Hollywoodstars wenige Monate zuvor geheiratet. Doch die Musikerin ist offenbar kein Kind von Traurigkeit! Kürzlich wurde sie knutschend mit Kaitlynn Carter gesichtet – die sich ironischerweise auch gerade von ihrem Ehemann Brody Jenner (36) getrennt hatte. Fans warfen den Mädels daraufhin eine Fake-Aktion vor. Aber diese Aktion beweist nun, dass die zwei wohl wirklich eine kleine Liebelei am Laufen haben: Miley und Kaitlynn wurden beim Trockensex im Club gesichtet!

Laut The Hollywood Gossip hatte Miley eine wilde Partynacht mit der hübschen Bloggerin im hauseigenen Club des Soho House. Informanten beobachteten heiße Szenarios auf der Toilette, an der Bar und unmittelbar auf dem Dancefloor! "Sie machten überall rum und es war ihnen egal, wer es mitbekam." Ein anderer Gast und Zeuge berichtet, dass die Turteltauben süchtig nacheinander gewesen seien und nicht die Hände voneinander lassen konnten. "Sie küssten sich einfach überall. Im Grunde genommen hatten sie Trockensex." Steckt also doch mehr hinter der sexy Liaison zwischen Liams Ex und der 30-jährigen?

Ob die zwei Frauen nur ihre Verflossenen eifersüchtig machen wollten oder doch mehr hinter dem Techtelmechtel steckt, ist unklar. Mileys Familie jedenfalls soll sich große Sorgen um sie machen. Insider-Quellen behaupten: "Jeder denkt, dass Kaitlynn Miley ausnutzt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Miley es merkt."

Getty Images Brody Jenner und Kaitlynn Carter im Juni 2019 in Los Angeles

Instagram / kaitlynn Miley Cyrus (l.) und Kaitlynn Carter am Comer See in Italien

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth

