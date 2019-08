Flauschiger Familienzuwachs im Hause Bieber (25)! Justin schwebt aktuell mit seiner Hailey (22) im siebten Himmel. Nachdem die beiden schon vor einem Jahr standesamtlich geheiratet haben, wollen sie sich die ewige Treue auch noch einmal vor Gott schwören – das Hochzeitsdatum steht bereits fest! Nun hat das Paar aber sogar schon "Nachwuchs" bekommen: Justin hat sich ein süßes Kätzchen zugelegt!

Vor zwei Tagen kündigte der Pop-Musiker auf Instagram das neue Familienmitglied an: "Ich bekomme morgen eine Katze und ich werde sie Sushi nennen. Ich kann sie auch Sooosh Magooosh nennen und ich bin sehr glücklich darüber", erklärte er. Direkt am folgenden Tag stellte er seinen Followern Klein-Sushi vor: Das Fellknäuel ist noch sehr jung, hat schwarze Punkte auf grauem Fell und ist ein richtiges Energiebündel! In den Insta-Clips tollt Sushi ausgelassen in Justins Haus herum. An Schlaf ist für den frischgebackenen Katzen-Papa jedenfalls nicht mehr zu denken: Anstatt es sich im Bett neben Justin gemütlich zu machen, gibt der tierische Nachwuchs lieber seinem Spieltrieb nach und nutzt den Arm des Musikers als Beißring.

Neben Sushi und Sooosh Magooosh haben die Biebers noch weitere süße Kosenamen für ihren kleinen Liebling. "In meiner Babystimme kann ich sie auch Tooshieee Bum Bum oder Shooshi nennen. Ebenso Sushi Poo oder Tuna", zählte Justin auf Instagram auf. Auch Hailey scheint das Kätzchen bereits ins Herz geschlossen zu haben und verriet in einem Kommentar unter Biebs' Post einen weiteren Spitznamen für die kleine Sushi: Tushi buns, was so viel wie Pobäckchen bedeutet!

