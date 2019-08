Während Scott Disick (36) glücklich vergeben ist und mit Freundin Sofia Richie (21) weiterhin auf Wolke sieben schwebt, genießt seine Ex Kourtney Kardashian (40) das Single-Dasein. Nach der Trennung von Boxer Younes Bendjima (26) wurde es ruhig um das Liebesleben der 40-Jährigen. Doch nun wurde die Älteste der Kardashian-Schwestern beim Shoppen mit einer männlichen Begleitung gesichtet, die einem ihrer Verflossenen doch ziemlich ähnlich sieht.

In West Hollywood genoss Kourtney einen sonnigen Tag, ging auf Shopping-Tour und zum Lunch. Doch sie war nicht allein unterwegs. Wie Paparazzi-Bilder beweisen, war ein unbekannter Mann an der Seite der Poosh-Gründerin. Mit seinem Dreitagebart, brünetten Haaren, hellen Augen und Sinn für Mode erinnert dieser doch glatt an Kourtneys Ex Scott. Ob es sich bei dem gutaussehenden Doppelgänger um ein Date oder ganz einfach um einen guten Freund handelt, ist bisher nicht bekannt.

Fans der Kardashians werden es vermutlich bald erfahren, denn bei der berühmten Familie bleibt bekanntlich nichts lange geheim. Mit Scott pflegt Kourtney übrigens trotz Trennung ein freundschaftliches Verhältnis, gemeinsam kümmern sie sich liebevoll um ihre drei Kinder Mason, Penelope und Reign.

