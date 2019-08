Der Rummel um Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) reißt nicht ab! Seit einigen Tagen sind die Reality-Sternchen offiziell zusammen. Sie hatten sich bei Promi Big Brother kennengelernt und ineinander verknallt. Noch im TV verkündete Tobi, jetzt mit der Ex-Köln 50667-Darstellerin zusammen zu sein und entflammte damit die Fan-Herzen. Im Netz zeigen die Supporter des Pärchens ihre Unterstützung wort- und bildgewaltig – Janine ist gerührt!

In den ersten Stunden nach ihrem Showsieg habe die Leipzigerin noch keine Artikel oder Berichte über sich und Tobi gelesen, erzählte Janine im Promiflash-Interview. Dagegen habe sie auf Instagram schon Accounts gesehen, die sich dem jungen Liebesglück widmen. "Das ist niedlich. Das ist schon süß, was die da draußen alles machen für uns. Richtig mit Musik hinterlegte Videos und so", freute sich die 32-Jährige über die Mühen der Fans.

Womöglich gibt es schon in naher Zukunft noch mehr Couple-Material der beiden für Collagen, Videos und Co.: Angeblich ist ein Fernsehformat mit Tobi und Janine in Planung! Auch wenn noch keine Details feststehen, sind die beiden nicht abgeneigt. "Ich bin für weitere Reality-Formate offen, das hier hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und meinen Fans anscheinend auch", erklärte die Leben.Lieben.Leipzig-Schauspielerin.

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, bekannt aus "Leben.Lieben.Lepizig"

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener in Amsterdam

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

