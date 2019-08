Was für ein süßer Liebesbeweis von Shawn Mendes (21) an seine Camila Cabello (22)! Wochenlang hatten die Fans der Musiker spekuliert, was zwischen ihnen läuft, nachdem ihre heiße Duett-Single "Señorita" veröffentlicht wurde. Inzwischen ist es dank inniger Turteleien und Geschmuse vor Paparazzi-Kameras offiziell: Aus der Freundschaft der Pop-Stars ist Liebe geworden. Nun widmete Shawn seiner Liebsten vor Tausenden Fans einen emotionalen Song.

Am Freitag begeisterte der 21-Jährige eine ganz besondere Zuhörerin bei seinem Konzert in New York City: Camila verfolgte den Gig freudig und aufgeregt, wie ein Fan gegenüber Us Weekly berichtete. "Als Shawn seinen Song 'Fallin' All in You' angekündigt hat, sagte er schließlich: 'Dieses Lied ist für meine Mami!' und hat auf Camila gezeigt", erzählte der Augenzeuge. Mit dieser Formulierung spielte der Sänger in dem Fall nicht auf seine Mutter an, sondern auf Camila, die gebürtige Kubanerin ist – im spanischen Slang kann eine attraktive Frau oder die feste Freundin als "Mami" bezeichnet werden.

Mit dem Lied, das der "Mercy"-Interpret seiner Freundin gewidmet hat, dürfte er sie mächtig gerührt haben. Darin heißt es nämlich unter anderem: "Jedes Mal, wenn ich dich sehe, bin ich verloren. Falls ich träume, weck' mich bitte nicht auf. Jede Nacht, in der ich bei dir bin, verliebe ich mich mehr – jetzt liege ich neben dir und alles fühlt sich richtig an, seit du da bist." In wenigen Stunden erwartet die Fans dann der erste große Bühnenauftritt als Paar: Am 26. August werden Shawn und Camila ihr Duett "Señorita" bei den MTV Video Music Awards performen.

